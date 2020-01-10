Alman kurdu köpeği ağaca astılar!
Diyarbakır'daki bulunan Hani ilçesinde kimliği belli olmayan bir şahıs, Alman kurdu cinsinden köpeği ağaca iple asarak öldürdü. Bir de utanmadan bu görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaşan cani, polis tarafından her yerde aranıyor.
Bir vicdansızlık örneği daha! Diyarbakır'da Alman kurdu köpeği ağaca astılar. Bir de kameraya alıp paylaştılar...
Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi’nde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı.
Köpeği astığı anları da kameraya çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvaseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.
Etiketler : Alman kurdu köpeği, ağaç, diyarbakır
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