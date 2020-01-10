Bir vicdansızlık örneği daha! Diyarbakır'da Alman kurdu köpeği ağaca astılar. Bir de kameraya alıp paylaştılar...

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi’nde, kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı.

Köpeği astığı anları da kameraya çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvaseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.