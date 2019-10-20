Alman piskopostan Almanya'daki camilere çağrı!

Alman din adamları, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak adına Almanya'daki Türk camilerinde okunan dualara, tepki gösterdi

ALMANYA PİSKOPOSLAR KONGRESİ BAŞKANI MAX: ÇOK SAYIDA İNSAN YERİNDEN OLUYOR

Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, Türkiye'ye silah satışını eleştirip Türkiye'nin başlattığı operasyonu ''uluslararası anlaşmaların açık ihlali'' olarak nitelemişti. Max, Operasyon nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde Hristiyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü.

"SİLAHLI ÇATIŞMALARIN TANRI'YA MAL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Katolik Haber Ajansı'na konuşan piskopos Geroge Batzing da Almanya'daki Türk camilerinde Suriye'ye başlatılan Barış Pınarı Harekatı için dualar edilmesini eleştirmişti. Operasyonun Suriye'de şiddeti yeniden tırmandırabileceğini söyleyen piskopos Batzing, DAEŞ'in de yeniden hayat bulabileceğini iddiasında bulundu. Piskopos Batzing ayrıca, savaş ya da askeri operasyonlar için yapılan duaların meşru bir araç olarak kullanılamayacağını ve dinin ihtilaflara alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Batzing "Zafer duaları bu çatışmaya dini bir patlama gücü yüklüyor. Dinin vermemesi gereken bir meşruluk kazandırıyor. İnananları tarafından barış dini olarak ilan edilen İslam, insanları savaşa cesaretlendirmek için kötüye kullanılmamalı. Almanya'daki Müslüman derneklerindeki yetkilileri, camilerinin nifak değil barış ve uzlaşı mekanı olduğu konusundan sorumlu. Almanya ve dünyanın diğer bölgelerindeki Hristiyanların, tarihteki korkunç dönemlerde çok acı deneyimler yaşadı ve tam da bu nedenle silahlı çatışmaların Tanrı'ya mal edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.