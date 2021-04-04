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Alman polisi alzheimer hastası Türk'ü vurdu

Almanya'da, alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Habeş Temiz isimli Türk'ün yakın mesafeden vurulması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Temiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Alman polisi alzheimer hastası Türk'ü vurdu

Almanya'da meydana gelen olayda 63 yaşındaki Habeş Temiz isimli Türk, 3 kez vuruldu. İddialara göre polise saldıran Temiz, yakın mesafeden vuruldu. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, Temiz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bavyera eyaletinde yaşanan olayda, alzheimer hastası olduğu iddia edilen Temiz, elindeki oyuncak kamyonetle polise saldırdı. Polis memuru sendeleyip yere düşmesinin ardından silahına sarıldı. Temiz'e yakın mesafeden 3 el ateş etti. 

ALMAN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Alman polisi alzheimer hastası Türk'ü vurdu

Alzheimer hastasına karşı tepki çeken bu tutum sonrasında Alman polis teşkilatından da açıklama geldi. Açıklamada; "Başkasının mülkünde bulunan 63 yaşındaki kişi, polis tarafından uyarılmasına rağmen, polisle işbirliği yapmadığı gibi zamanla daha agresifleşip devriye ekibini tehdit ederek, elinde keskin bir cisimle hücum etti. Biber gazı ve uyarı ateşi işe yaramadı, kişi polis tarafından ateş edilerek vuruldu ve ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.” denildi.

AK PARTİ ÜYESİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan görüntüleri AKP MKYK Üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından paylaştı. Külünk, Temiz’in “Türk olduğunu söyledikten sonra” vurulduğunu iddia etti.

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