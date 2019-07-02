Alman Savunma Bakanı’nın AB Komisyon Başkanlığı konusunda uzlaşma

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanlığına atanması konusunda AB Liderleri uzlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği liderleri Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'in Avrupa Birliği(AB) Komisyon Başkanlığı'na atanması konusunda ortak bir karara vardı. Kararın Avrupa Parlamentosu'nun nihai kararı onaylaması halinde Von Der Leyen'in AB Komisyonunun yeni başkanı olması bekleniyor.

Kaynak: İHA