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Alman şirketleri Beyrut Limanı için teklif sunacak

Bazı özel Alman şirketleri Lübnanlı yetkililere Beyrut Limanı'nın ve çevresinin geliştirilmesi için detaylı bir teklifte bulunacak

Alman şirketleri Beyrut Limanı için teklif sunacak

Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Andreas Kindl, geçtiğimiz ağustos ayındaki patlamada zarar gören Beyrut Limanı'nın ve çevresinin geliştirilmesi için birkaç özel Alman şirketinin Lübnanlı yetkililere gelecek hafta kapsamlı bir teklif sunacağını açıkladı.

Kindl resmi Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında, teklif sunacak şirketlerin temsilcilerinin gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek ve çalışmalarını sunmak için Beyrut'a geleceğini kaydetti.

Şirketlerin sunacağı teklifin Alman hükümetiyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Kindl, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın meydana gelmesinden hemen sonra Almanya'nın Lübnan'a hemen insani yardım gönderdiğini söyledi.

Almanya'nın, Lübnanlı yetkilileri gerekli reformları uygulayabilecek bir hükümet kurarak Lübnan halkının taleplerini karşılamaya çağırdığını belirten Kindl, "İdari ve ekonomik reformlar yoluyla, Lübnanlı yetkililer uluslararası toplumun güvenini yeniden inşa edebilir ve yatırımları çekmek için uygun koşulları yaratabilir." ifadelerine yer verdi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

 

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