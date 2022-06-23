Alman yayın organı DW'de resmen "Seks işçiliği" övüldü! "Siz aklınızı mı kaçırdınız?"

Soğuk Savaş döneminde Almanya'nın Sesi adıyla bilinen, Bonn ve Berlin kentlerinden yurt dışına 30 farklı dilde radyo, televizyon ve internet üzerinden yayın yapan medya kuruluşu Deutsche Welle, öncülüğünü yaptığı Plus 90 organıyla, "Seks işçiliği"ni övdü. Yapılan paylaşımda "Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor" ifadeleri çoğu kişiyi şaşkına çevirdi.

"SİZ AKLINIZI MI KAÇIRDINIZ?"

DW öncülüğünde kurulan Plus 90 organında yapılan paylaşımda, "Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor "Üniversite bitirdim, sanatçı oldum ama onlarda seks işçiliğinde olduğum kadar iyi değilim" diyor Seks işçiliği yapmasının bir diğer sebebi ise hızlı para" ifadelerinin yer alması, sayfayı takip edenleri çılgına çevirdi.

Paylaşımda seks işçiliğinin övülmesine tepki gösteren insanlardan "Tek hedefleri var Türk aile yapısını parçalamak" şeklinde yorum gelirken, gazeteci Emin Çapa'dan "Siz aklınızı mı kaçırdınız? Normal bir dönemde olabilir, ama böyle ağır bir yoksullaşma, ekonomik kriz varken siz ne demek istiyorsunuz? "Fahişelik o kadar kötü değil, hem zevk alır hem iyi para kazanırsınız" mı? O kadar tanıdığımız, değerli editörünüz var, hepsi delirdi mi?