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Alman yayın organı DW'de resmen "Seks işçiliği" övüldü! "Siz aklınızı mı kaçırdınız?"

Alman yayın organı olan Deutsche Welle'de "Seks işçiliği"ne özendirilmesi ağızları açık bırakırken, gazeteci Emin Çapa'nın "Siz aklınızı mı kaçırdınız?" yorumu dikkat çekti.

Soğuk Savaş döneminde Almanya'nın Sesi adıyla bilinen, Bonn ve Berlin kentlerinden yurt dışına 30 farklı dilde radyo, televizyon ve internet üzerinden yayın yapan medya kuruluşu Deutsche Welle, öncülüğünü yaptığı Plus 90 organıyla, "Seks işçiliği"ni övdü. Yapılan paylaşımda "Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor" ifadeleri çoğu kişiyi şaşkına çevirdi.

Alman yayın organı DW'de resmen Seks işçiliği övüldü! Siz aklınızı mı kaçırdınız?

"SİZ AKLINIZI MI KAÇIRDINIZ?"

DW öncülüğünde kurulan Plus 90 organında yapılan paylaşımda, "Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor "Üniversite bitirdim, sanatçı oldum ama onlarda seks işçiliğinde olduğum kadar iyi değilim" diyor Seks işçiliği yapmasının bir diğer sebebi ise hızlı para" ifadelerinin yer alması, sayfayı takip edenleri çılgına çevirdi.

Alman yayın organı DW'de resmen Seks işçiliği övüldü! Siz aklınızı mı kaçırdınız?

Paylaşımda seks işçiliğinin övülmesine tepki gösteren insanlardan "Tek hedefleri var Türk aile yapısını parçalamak" şeklinde yorum gelirken, gazeteci Emin Çapa'dan "Siz aklınızı mı kaçırdınız? Normal bir dönemde olabilir, ama böyle ağır bir yoksullaşma, ekonomik kriz varken siz ne demek istiyorsunuz? "Fahişelik o kadar kötü değil, hem zevk alır hem iyi para kazanırsınız" mı? O kadar tanıdığımız, değerli editörünüz var, hepsi delirdi mi?

Alman yayın organı DW'de resmen Seks işçiliği övüldü! Siz aklınızı mı kaçırdınız?

Böyle bir dönemde eğer mecbur kaldığı için seks işçisi olanlar varsa, onun haberi yapılabilir. O zaman acı bir gerçeği ortaya çıkarmış olursunuz. Yoksa Almanya veya Danimarka'daki gibi, rahat para kazanmak için kendi isteğiyle seks işçisi olanlar şu anda konuşulacak konu değil." şeklinde tepki geldi.

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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