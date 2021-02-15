Almanca Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) mesleği için “2269.10” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek Oyunları) mesleği için “2653.20” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Almanca Öğretmeni Meslek Kodu “2353.07” olarak belirlenmiştir.

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