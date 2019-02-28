Almanların 2019 yazı için favori kenti Antalya

ALMANYA'nın en önemli araştırma şirketlerinden GFK'nın Berlin ITB Fuarı öncesi paylaştığı araştırmaya göre, 2019 turizm sezonu için Almanya'da en çok tercih edilen 5 destinasyon arasında Antalya ilk sırada yer aldı.

Turizm sektörünün en önemli ve belirleyici fuarlarından ITB Berlin öncesinde, Almanya'nın en önemli araştırma şirketlerinden GFK'nin yaptığı çalışmada, Türkiye'nin, Almanya'da en çok sorulan tatil destinasyonu olduğu belirlendi. GFK'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarını analiz eden Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 3 yıldır Türkiye'ye mesafeli duran Alman turistlerin, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, İspanya ve Bulgaristan tecrübelerinden sonra tekrar Türkiye'ye dönüşe geçtiklerini söyledi.

PAKET TURDA TÜRKİYE, ONLİNE'DE İSPANYA

Türkiye'nin geri dönüşüyle Almanya'dan yapılan paket tur rezervasyonlarının arttığına işaret eden Yavuz, "Turistler Türkiye'yi paket turla tercih ederken, online, internet, dinamik kişisel paketleri daha çok İspanya, Yunanistan ve İtalya'da kullanıyor. Acenteler üzerinden yapılan paket tur rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 7 artarken, kişisel dinamik paket ve online rezervasyonlar sadece yüzde 3 artış gösterdi. GFK'nın araştırmasına göre acente paket turlarında Türkiye başı çekti. Mısır ve Tunus ise Türkiye'nin ardından sıralandı. Türkiye tatili için yapılan ödeme geçen yıla göre yüzde 58 arttı. Böylelikle Türkiye 3 yıl önceki konumunun üzerine çıkarak kuvvetli bir "Comeback- Geri dönüş" yaşıyor. Türkiye rezervasyonlarının büyük kısmının acentelerin paket turları olması, Türkiye'de acentelere, ürünlerine duyulan güvenin bir kanıtı ve fiyat rekabetindeki farklılığı olarak görülüyor" dedi.

ANTALYA İLK SIRADA

Aynı araştırmaya göre 2019 yaz sezonu için Almanya'da en çok tercih edilen 5 destinasyon arasında ise Antalya ilk sırada yer aldı. İkinci İspanya'dan Mayorka, üçüncü Yunanistan'dan Girit, dördüncü Mısır'dan Hurghada, beşinci Yunanistan'dan Kos oldu. Tatil tercihleri içinde en önemli payı deniz- güneş tatilinin aldığını belirten Yavuz, "Geçen yıla göre yüzde 15 artış gösteren deniz-güneş tatili yüzde 43'lük payı ile rakipsiz olarak diğer tatil türlerinin oldukça önünde gidiyor. Yüzde 8'lik düşüş yaşayan kültür turları yüzde 20 ile turizm pastasından hala önemli bir pay alıyor. Gemi turlarına gösterilen ilgi, yüzde 15 ile son yılların en önemli yükselişlerinden biri oldu" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GERİ DÖNÜŞÜ

Gündemin seçime kilitlendiği ve karamsarlık senaryolarının havada uçuştuğu bu günlerde turizmden iyi haberler gelmeye devam etiğini söyleyen Yavuz, "Avrupa'da son yıllarda kan kaybeden Türk turizminin "Comeback'i olarak adlandırılan 2019 yaz sezonunda Türkiye'nin kuvvetli bir şekilde geri dönmesi diğer tatil ülkelerinin konumunda ciddi değişikliklere yol açıyor. Örneğin son 3 yılda hızla yükselen Bulgaristan, Hırvatistan, Girit gibi destinasyonlar artık Türkiye'nin dolmasına endekslendi. Ancak Türkiye'ye yer bulamayanların bu bölgelere gidebileceği öngörülüyor. İspanya, Yunanistan ve İtalya, Türkiye'nin tekrar eski günlerine dönmesinden bir nebze etkilenecek. Bu açıdan ITB Berlin Fuarı'na bir hafta kala GFK'nın paylaştığı veriler çok önemli" dedi.

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DHA