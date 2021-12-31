Almanya bazı sektörlerdeki eleman açığını gidermek için başka ülkelerden işçi alacağını duyurdu. Garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü alanlarında ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Haberi duyan ve Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen vatandaşlar gerekli şartları yerine getirip getirmediğini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Almanya 1.5 milyon işçi alımı | İşçi maaaşları ne kadar? Hangi mesleklerde alım olacak? Başvuru şartları ne? İşte Almanya 1.5 milyon işçi alımı ile ilgili tüm detaylar...

ALMANYA 1.5 MİLYON İŞÇİ ALIMI | İŞÇİ MAAŞLARI NE KADAR? HANGİ MESLEKLERDE ALIM OLACAK? BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Almanya, yüzde 3'lerde bulunan işsizlik oranını düşürmek için varolan eleman açığını kapatmanın yoluna gidiyor. Almanya bazı sektörlerde 1.5 milyon işçi alımı yapacak. 230 bin yuva eğitmeni, 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı olan ülke, bu açığı kapatmak için işçi alımı gerçekleştirecek. Bunun yanında garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü alanlarında da ciddi bir personel açığı bulunuyor. Bu sektörlerdeki brüt maaşların 4 bin euroyu bulacağı söyleniyor.

Almanya'ya işçi olarak çalışabilmek için bir vizeye sahip olmak ve Almanya'ya gidilerek çeşitli işlere başvuru yapmak gerekiyor. Başvuralar özel şirketler üzerinden veya İŞKUR tarafından gerçekleştirilebiliyor. İŞKUR üzerinden başvurmanız için şunları yapmanız yeterli;

İŞKUR resmi internet sitesine girerek “açık işler” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Açılan iş arama ekranında “çalışma yeri” seçeneğini tıklayınız ve yurtdışını seçiniz. Daha sonra tüm alanlar boş kalacak şekilde arama butonuna basın. Böylece güncel olan tüm İŞKUR Yurtdışı İş İlanlarını görebileceksiniz.

Karşınıza boş ekran çıkması ilan aradığınız dönemde yurtdışı için iş ilanı yayımlanmamış demektir. Dönem dönem ilanları kontrol ederek firmaların yurtdışı işçi taleplerine ulaşabilirsiniz.

Almanya'da eleman açığı olan sektörler:

Boyacılar

Ressamlar

Mutfak şefi

Bahçıvan ve bahçe uzmanı

Kasap

Fırıncı

Alçı ustası

Sıvacı

Profesyonel şoförler

Lokantacı

Duvar işçisi

Beton işçisi

Çatı tamircisi/Çatı Ustası

Marangoz

Mozaik işçisi

Berber

Kuaför

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Almanya'da asgari ücret

Ülkede saatlik asgari ücret de 12 euroya çıkarılacak. Almanya'da asgari ücret mevcut durumda saatlik 9.60 euro. Daha önce varılan anlaşmaya göreasgari ücretin 2021 yılının ocak ayından itibaren 9,50, 6 ay sonra 9,60, 1 Ocak 2022'de 9,82'ye ve 1 Temmuz 2022'den itibaren 10,45 euro olacağını açıklamıştı.