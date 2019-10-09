Almanya Arjantin maçı ne olur? Almanya - Arjantin İddaa Tahmini | Almanya Arjantin oranları

Panzerler ve tangocular karşı karşıya! Yapılacak dostluk maçı ile Almanya ve Arjantin spor severleri coşturacak. Bu büyük mücadele için ise herkes Almanya Arjantin maçı ne olur? diye merak etmekte. İşte Almanya - Arjantin İddaa Tahmini ve Almanya Arjantin oranları...

2018 Dünya Kupası’nda grup aşamalarında elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Almanya yeniden yapılanmaya girdi. Kadrosundaki birçok ismi değiştiren ve gençlere yönelen teknik direktör Joachim Löw Euro 2020 elemelerine de iyi başlayınca kendisine yapılan eleştirileri biraz olsun öteledi. Ev sahibinde Ter-Stegen kaleyi bu maçta devralacak. Bayern Münih’in genç yıldızı Gnabry de iyiden iyiye forma girdi ve hiç şüphesiz bu performansı milli takıma da taşımak isteyecektir. Panzerlerde Tah, Rudiger, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Werner gibi önemli yıldızlar yok. Reus’un durumu ise şüpheli.

Almanya Arjantin maçı ne olur?

Arjantin ise Almanya’ya çok daha eksik geldi. Takımın lideri Lionel Messi’nin cezası sürerken Agüero ve Di Maria kadroya alınmadı. Konuk ekipte ülkenin en önemli iki takımı River ve Boca’dan da oyuncu çağrılmadı. Bunun sebebi iki ezeli rakibin Libertadores Kupası Yarı Finali’nde karşılaşacak olmaları. Kısacası milli takım performansı sıkça eleştiriye uğrayan Messi’nin olmadığı Arjantin için Almanya maçı çok iyi bir sınav olacak.

Almanya - Arjantin İddaa Tahmini

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubunda yoluna dolu dizgin devam eden Panzerler, 9 Ekim Çarşamba günü hazırlık maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Joachim Löw önderliğinde tek hedefi grubu lider tamamlayıp doğrudan EURO 2020 bileti almak olan Almanya, grubunda oynadığı 5 karşılaşmada 12 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Grupta yer alan bir diğer takım olan Kuzey İrlanda ile eşit puana sahip olan Löw'ün ekibi averaj üstünlüğünü elinde bulundurduğu için ilk sırada yer alıyor.

Grupta oynanan son karşılaşmada Almanya deplasmanda, Kuzey İrlanda'yı 2-0 mağlup ederek Hollanda karşısında yaşanan mağlubiyeti bir nebze olsun unutturmuştu. Eleme grubunda Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry attığı 4 golle bu sezon Almanya'nın en golcü oyuncusu konumunda. Öte yandan Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus'da Almanya'nın gol yollarında üstün performans gösteren bir diğer ismi. Öte yandan Arjantin maçı öncesinde Almanya kadrosunda Toni Kroos ve Jonas Hector sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Schalke forması giyen ve geleceği merak konusu olan Suat Serdar ise Almanya'nın ilk kez A Milli takım kadrosunda yer alacak.

Arjantin ise geçtiğimiz Haziran ayında COPA America 2019'da pek etkili bir turnuva performansı gösterememişti. En azından final oynamaları bekleniyordu ama ezeli rakipleri Brezilya, yarı finalde karşılarına çıkınca işleri de pek kolay olmadı ve rakibine 2-0 mağlup olarak COPA America'ya yarı finalde veda ettiler. Zaten son yıllarda gösterdikleri performanslar ile takım olma olgusundan uzak bir görüntü çizdikleri de bir gerçek. Barcelona'da harikalar yaratan Messi, Arjantin kadrosu ile bir türlü başarıyı yakalayamıyor. COPA America 2019 turnuvasında Şili'yi 2-1 mağlup ederek turnuvayı 3. olarak tamamladılar.

İnter forması ile hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon adından oldukça söz ettiren Lautaro Martinez, Arjantin Milli takımında da Messi'den sonra en fazla beklenti olan oyunculardan biri. Geçtiğimiz Eylül ayında oynanan hazırlık maçında Meksika'yı 4-0 ile geçen Arjantin'de 4 gol de yıldız oyuncu Lautaro Martinez'den gelmişti. Almanya ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde Lionel Messi, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain ve Sergio Agüero'nun kadroda yer almadığını belirtelim. Almanya karşısında da gözler İnterli yıldız Lautaro Martinez'de olacak.

Almanya Arjantin oranları

Bu büyük mücadele için ise herkes Almanya Arjantin maçı ne olur? diye merak etmekte. İşte Almanya - Arjantin İddaa Tahmini ve Almanya Arjantin oranları...

Taraf bahsi açısından gerçekten zor bir karşılaşma. İki takımda da ciddi eksikler var. Bu sebeple kimin kazanacağını kestirmek bir hayli güç. Hem Almanya'da hem de Arjantin'de özel yetenekler var ve gollü bir maç olması için tüm şartlar da uygun. Karşılıklı goller izleyeceğimiz bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İki ekipte skor üretecektir.

Karşılıklı Gol Var / 1.55

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Almanya son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

- Arjantin son 6 maçında 4 galibiyet alırken sadece Brezilya’ya kaybetti.

- Almanya’nın son 5 maçının 3’ünde 3,5 gol barajı aşıldı, 2’sinde en az 2 gol gerçekleşti.

- İki ekip bugüne kadar 3 Dünya Kupası finalinde karşılaştı ve 1986’da gülen taraf Arjantin olurken 1990 ile 2014’te Almanlar mutlu sona ulaştı.

- İki ülke genel toplamda 22 kez karşılaşırken Arjantin 10 kez, Almanya 8 kez galip geldi. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

- Almanya’da Gnabry 2019’da 5 kez formasını giydiği Alman milli takımında 5 gol attı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Almanya ile Arjantin’in karşı karşıya geleceği hazırlık mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi Almanya’dan yana tercih kullanmış görünüyor. Canlı bahis olarak da oynanabilecek mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Almanya kazanır derken %17’lik bölüm ise maçın gollü geçeceğini düşünerek 2,5 Gol Üstü diyor.

Arjantin - Almanya hazırlık karşılaşması 9 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.

Milli ara ile birlikte bahisseverler de iddaa bültenindeki karşılaşmaları analiz ediyor. Asist analiz Arjantin Almanya maçının canlı iddaa analiz ve tahminleriyle sizleri yönlendiriyor.

MESSI SAHADA OLAMAYACAK

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi eski Beşiktaşlı Medel ile tartışması sonrası milli maçta kırmızı kart görmüş ve ceza almıştı. Lionel Messi Almanya ile karşılaşacakları maçta forma giyemeyecek.

2019'DA 4 GALİBİYET

Almanya bu yıl oynadığı 6 karşılaşmanın 4 tanesini galibiyetle kapatırken, 1 maçı berabere tamamladı. Diğer karşılaşmada ise beraberlik aldı.

ARJANTİN'DE YILDIZLAR OYNAMAYACAK

Almanya hazırlık karşılaşması öncesi Tangocular'da eksikler bulunuyor. Lionel Messi, Angel Di Maria, Kun Aguero, Higuain, Mauro Icardi kadroda bulunmayan isimler arasında yer alıyor.

FIFA SIRALAMASINDA SON DURUM

FIFA sıralamasında ise 2 ekip arasında 6 asamak fark bulunuyor. Almanya 16. sırada yer alıyor. Arjantin ise 10. sırada bulunuyor.

NEUER Mİ, TER STEGEN Mİ KALEDE?

Almanya Milli Takımı'nda kaleyi kimin koruyacağı büyük bir sıkıntıya yol açmıştı. Bayern Münih, Neuer'in Milli Takım'a çağrılmaması durumunda daha oyuncu yollamayacaklarını açıklaması da büyük yankı uyandırmıştı. Almanya çalıştırıcısı Löw, hazırlık maçında Ter Stegen'in oynayacağını, Estonya ile oynayacakları resmi maçta ise Neuer'in kaleye geçeceğini duyurmuştu.

ALMANYA - ARJANTİN MAÇININ CANLI İDDAA TAHMİNİ BÖLGE GÜNDEM'DE

Bu büyük mücadele için ise herkes Almanya Arjantin maçı ne olur? diye merak etmekte. İşte Almanya - Arjantin İddaa Tahmini ve Almanya Arjantin oranları...

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Tangocular Panzerlere karşı son 3 hazırlık karşılaşmasını zaferle taçlandırmayı başardı. Resmi maçlara bakıldığı zaman ise Almanya'nın Arjantin'e üstünlük kurduğunu görüyorsunuz.

ALMANYA ARJANTİN MAÇ KADROLARI

Almanya Aday Kadro: Manuel Neuer, Bernd Leno, Ter Stegen, Jonas Hector, Matthias Ginter, Jonathan Tah, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Marcel Halstenberg, Niklas Stark, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Toni Kroos, Timo Werner, Julian Brandt, Marco Reus, Nadiem Amiri, Luca Waldscmidt, Serge Gnabry, İlkay Gündoğan, Emre Can, Suat Serdar.

Arjantin Aday Kadro: Gustin Marchesin, Juan Musso, Emiliano Martinez, Juan Foyth, Renzo Saravia, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Marcos Rojo, Walter Kannemann, Nicolas Tagliafico, Leonardo Balerdi, Guido Rodriguez, Matias Zaracho Leandro Paredes, Nicolas Dominguez, Rodrigo De Paul, Marcos Acuna, Roberto Pereyra, Angel Correa, Lucas Ocampos, Erik Lamela Matias Vargas, Nicolas Gonzalez, Lucas Alario, Lautaro Martinez, Paulo Dybala

* İki takım arasında oynanan son 4 hazırlık maçında Almanya rakibi Arjantin'e karşı galibiyet alamadı.

* Almanya ile Arjantin arasında oynanan 2014 yılındaki son karşılaşmada Arjantin sahadan 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

* Almanya 2019 yılında oynadığı tek hazırlık maçında Sırbistan ile 1-1 berabere kalmıştı.

* Avrupa Şampiyonası Eleme Grubunda 5 maça çıkan Panzerler, sadece 2 maçta kalesini gole kapatamadı. Oynadıkları 2 karşılaşmada da Hollanda'dan toplamda 6 gol yediler.

* Arjantin, Eylül ayında oynadığı 2 hazırlık maçında Şili ile golsüz berabere kalırken, Meksika karşısında ise 4-0 kazanmayı başardı.

* 2010 yılından bu yana iki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3'ü 2.5 gol üstü biterken 2'si ise 2.5 gol altı şeklinde sonuçlandı.

FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Almanya heyecan verici bir kadroya doğru yol aldı ama bazı sakatlıklar sorunları da söz konusu. Toni Kroos başta olmak üzere birkaç eksik var. Kaleci tartışmalarının içinde olan Almanya'da Arjantin karşısında Marc-Andre ter Stegen kalede olacak. Arjantin cephesinde cezalı Lionel Messi forma giyemeyecek. 3 aylık cezaya itiraz eden Arjantin Federasyonun girişimleri sonuçsuz kaldı. İki takımda da kendini ispat etmek isteyen oyuncular olacak, bu yüzden hazırlık havasından çıkan heyecanlı bir maç bekliyorum. 2,5 gol üstü de getirebilir bu heyecan.