Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'nin Suriye teklifine destek!

Merkel, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

NELER OLMUŞTU?

Suriye'de Esed rejiminin yıllardır kendi halkına yönelik katliamını durdurmak için harekete geçen Türkiye, İdlib'de yoğunlaşan insanı dramı önlemek için rejim güçlerinin Astana ve Soçi mutabakatına uygun olarak geri çekilmesini istemişti. Ancak Esed rejimi, Rusya ve İran'ın da desteğini alarak Türk askerlerine yönelik hain saldırılar gerçekleştirmiş, son olarak geçtiğimiz perşembe gün 34 askerimiz şehit olmuştu.

Saldırı sonrasında Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatan TSK, rejim güçlerine ağır darbe verdi. 5 Mart'ta Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşme öncesi Türkiye operasyona devam ediyor.

Avrupa ve ABD'den yapılan açıklamalarda da, Türkiye'nin barışa destek için savaştığı belirtiliyor.