Almanya Başbakanı Angela Merkel’in oyuncağı üretildi

16 yıldır Almanya Başbakanı olan Angela Merkel’in görevi bırakacak olması sebebiyle Almanya’da bir oyuncak üreticisi hatıra oyuncağı tasarladı. Oyuncak 500 adet üretilecek ve satış fiyatı 189 euro olacak.

OYUNCAĞIN UZUNLUĞU 40 CM

Oyuncağın üreticisi olan Hermann-Spielwaren isimli firma Bavyera'nın Coburg şehrinde bulunuyor. Firmanın ürettiği oyuncak 40 cm boyunda.

Merkel’e benzer bir saç stiline sahip olan oyuncak ayı, pençelerini 'Merkel'in elması' olarak bilinen şekilde ellerini kavuşturmuş olarak tutuyor.

DÜNYANIN EN ESKİ OYUNCAK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Dünyanın en eski oyuncak ayı fabrikalarından birinin genel müdürü olan Martin Hermann, oyuncak ayılarda çağdaş tarihin önemli anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalıştıklarını belirtti.

Merkel için oyuncak tasarlayacak olan bu firma daha önce de, ABD eski Başkanı Barack Obama, Almanya eski Şansölyesi Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için hatıra oyuncakları üretmişti.