Almanya Başbakanı Merkel de yaptırmıştı! AstraZeneca'da yeni yan etki tespit edildi: Öldürücü olabiliyor!
Almanya Başbakanı Merkel de yaptırmıştı! AstraZeneca'da yeni yan etki tespit edildi: Öldürücü olabiliyor!
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı İngiltere'de üretilerek kullanıma sunulan AstraZeneca aşısı, yine dünyayı sarsacak bir gelişmeyle gündeme geldi. Aşının yeni yan etkisinin tespit edildiğini belirten uzmanlar, milyonlarca kişiye yapılan aşının bu etkisinin öldürücü olabileceği açıklandı.