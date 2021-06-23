Almanya Başbakanı Merkel de yaptırmıştı! AstraZeneca'da yeni yan etki tespit edildi: Öldürücü olabiliyor!

İngiltere'de yeni tip koronavirüse karşı üretilerek kullanıma sunulan ve çok sayıda tartışmaya neden olan, bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısında, infial yaratacak yeni bir gelişme yaşandı. Üretildiği ülkede milyonlarca kişiye uygulanan aşının yeni bir yan etkisi daha ortaya çıktı.