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  3. Almanya Başbakanı Merkel de yaptırmıştı! AstraZeneca'da yeni yan etki tespit edildi: Öldürücü olabiliyor!

Almanya Başbakanı Merkel de yaptırmıştı! AstraZeneca'da yeni yan etki tespit edildi: Öldürücü olabiliyor!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı İngiltere'de üretilerek kullanıma sunulan AstraZeneca aşısı, yine dünyayı sarsacak bir gelişmeyle gündeme geldi. Aşının yeni yan etkisinin tespit edildiğini belirten uzmanlar, milyonlarca kişiye yapılan aşının bu etkisinin öldürücü olabileceği açıklandı.

Almanya Başbakanı Merkel de yaptırmıştı! AstraZeneca'da yeni yan etki tespit edildi: Öldürücü olabiliyor! 1112

İngiltere'de yeni tip koronavirüse karşı üretilerek kullanıma sunulan ve çok sayıda tartışmaya neden olan, bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısında, infial yaratacak yeni bir gelişme yaşandı. Üretildiği ülkede milyonlarca kişiye uygulanan aşının yeni bir yan etkisi daha ortaya çıktı. 