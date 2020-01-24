Almanya Başbakanı Merkel, kritik görüşme için İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatük Havalimanı'na indi.

Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer ldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

AB KONULARI ELE ALINACAK

İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibari ile başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

LİBYA VE SURİYEDE MASADA OLACAK

Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Erdoğan’ı, Libya Zirvesi öncesi Merkel ve Guterres karşıladı