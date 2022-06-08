Almanya Berlin'de can pazarı! Araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Alınan bilgilere göre olay Berlin’deki Charlottenburg semtinde yer alan Rankestrasse Caddesi'nde bulunan bir mağazanın önünde geldi. Bir araç, mağazanın önünde bulunan insanların arasına daldı. Can pazarının yaşandığı olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 30 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya karışan aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Ayrıca kazanın kasıtlı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ağır silahlı polis sevk edilerek çevreye güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan Bild gazetesi, olayda bir kişinin öldüğünü yazdı ancak bu iddia henüz yetkililerce doğrulanmadı.

(AA-İHA)