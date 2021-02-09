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  3. Almanya Bundesliga 2'de şaşırtan korner taktiği!

Almanya Bundesliga 2'de şaşırtan korner taktiği!

Almanya Bundesliga 2 Ligi'nde Jahn Regensburg takımıyla 0-0 berabere kalan Karlsruhe takımının ilk yarıda kullandıkları köşe vuruşundaki taktikleri ülkenin gündemine oturdu. Ceza sahası çizgisi üzerinde yan yana sıralanan oyuncuların ilginç diziliş taktiği takıma ne kadar gol getirmese de sosyal medyada çok konuşuldu.

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09 Şubat 2021 Salı 08:56
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