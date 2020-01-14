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Almanya, El Sarrac ve Hafter'i Libya Konferansına davet etti

Almanya, 19 Ocak'taki Berfin Konferansına , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri El Sarrac ve meşru hükümetin lideri darbeci Hafter'i davet etti.

Almanya, El Sarrac ve Hafter'i Libya Konferansına davet etti

Almanya, 19 Ocak'taki Berfin Konferansına , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri El Sarrac ve meşru hükümetin lideri darbeci Hafter'i davet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

 



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