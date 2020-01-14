Almanya, El Sarrac ve Hafter'i Libya Konferansına davet etti
Almanya, 19 Ocak'taki Berfin Konferansına , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri El Sarrac ve meşru hükümetin lideri darbeci Hafter'i davet etti.
Almanya, 19 Ocak'taki Berfin Konferansına , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri El Sarrac ve meşru hükümetin lideri darbeci Hafter'i davet etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.
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