Almanya, FIBA Dünya Kupası’nda şampiyon oldu

Almanya, FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77'lik mağlup ederek şampiyon oldu. Almanya tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda final karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında Filipinler'in Pasay şehrinde bulunan Mall of Asia Arena'da oynandı.

İlk periyodu Sırbistan 26-23'lük skorla önde tamamlarken, devreye ise 47-47 eşitlikle gidildi. Üçüncü periyotta Almanya hücumda daha etkili oldu ve periyodu 69-57 üstün bitirdi. Çekişmeli geçen son periyotta Almanya, Sırbistan'ın dönmesine izin vermedi ve parkeden 83-77'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Almanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı. Sırbistan ise 2014 yılından sonra ikinci finalini de kaybetti.

Dennis Schröder 28 sayı ile takımını sırtladı

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayarak şampiyonluğu ülkesinin şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 21 sayı, 2 asist ve 1 ribaundluk performansı yetmedi.

Almanya kupayı kazanan 7. farklı ülke oldu

Almanya; ABD, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Brezilya, İspanya ve Arjantin'den sonra Dünya Kupası'nı kazanan 7. farklı ülke oldu. Dünya Kupası'nda bugüne kadar ABD ile Yugoslavya 5'er, Sovyetler Birliği 3, Brezilya ile İspanya 2'şer ve Arjantin de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)