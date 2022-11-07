Almanya İşçi Alımı Yapıyor mu? Almanya İşçi Alımı Başvuru 2022 Nasıl Yapılır?

Milyonlarca Türk vatandaşının yaşadığı Almanya, gelişmiş bir ülke olduğu için hizmet sektörü başta olmak üzere birçok çalışma alanında çalışan eksikliği yaşamaktadır. Bu nedenle Almanya bu eksikliği başka ülkelerden gelen çalışanlarla tamamlamaktadır. Yaşam şartları ve daha iyi imkanlarla yaşamak isteyen vatandaşlar da Almanya'nın işçi alımı yapıp yapmadığını araştırmaktadır. Bu doğrultuda Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya işçi alımı başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? sorularının yanıtları haberimizde...
ALMANYA İŞÇİ ALIMI YAPIYOR MU?
Almanya, Türkiye'den bazı firmalar aracılığıyla işçi alımı yapmaktadır. Bu firmalardan biri OBM'dir. Almanya'daki işçi programını ilk başlatan firma olan OBM aracılığıyla Almanya'da çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz.
ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2022 NASIL YAPILIR?
Almanya'da işçi alımlarına başvuru yapmak için İŞKUR'u veya OBM Türkiye'yi kullanabilirsiniz. OBM'nin internet sitesine girdikten sonra karşınıza çıkan ekranda başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.
Daha sonra şartları sağlamanız durumunda sizinle irtibata geçilecektir.
OBM üzerinden Almanya işçi alımına başvurmak için tıklayınız.
İŞKUR'un sitesine girildikten sonra arama seçeneklerinden yurt dışı seçilir, akabinde ise ülkeler arasından Almanya seçilir. Çıkan ekranda kendinize uygun işi seçerek başvuru yapabilirsiniz.
İş başvurunuz sonrası olumlu dönüş alırsanız sizden istenen belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin Almanca tercümelerini yaptırmanız faydalı olacaktır.
İşçi alımı başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
İkametgah Belgesi
Sağlık Raporu
Diploma
Mesleki yeterlilik belgesi
Nüfus kayıt örneği
Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)
6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf
ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN HANGİ DİL SEVİYESİ LAZIM?
Almanya'da çalışmak isteyenlerden A2 düzeyinde Almanca bilmeleri istenmektedir. Oturma iznine giden yolda Almanya'nın sizden talep ettiği dil düzeyi asgari düzey olan A1 dil düzeyidir.
Sağlık alanında bir meslek sahibiyseniz B1, diğer meslek dalları için A2 düzeyinde Almanca bilginizin olması yeterlidir. Ortalama 6-8 aylık bir süreçte öğrenebilirsiniz. ÖSD, Telc veya Goethe Institut tarafından yapılan uluslararası sınava girerek dil seviyenizi kanıtlayan belge almanız gerekmektedir.
ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN SADECE DİPLOMA YETERLİ Mİ?
Almanya hükümetinin aldığı kararla bir kişinin mesleğiyle ilgili diploması veya mesleki yeterlilik belgesi gibi bir belge gereklidir. Bununla beraber iş tecrübesi de istenmektedir. Örneğin: hizmet dökümü, referans yazısı.
ALMANYA'DA KAÇ SAAT ÇALIŞIR?
Almanya'da çalışma süresi 8 saattir. Söz konusu zamanın üzerindeki çalışmalara mesai ücreti ödenmektedir.
ALMANYA VİZE İÇİN İSTENEN BELGELER
Başvuru formu ve vekâletname imzalanmalıdır.
En az 6 ay geçerli pasaport ve tümü eski pasaportlarınız
2 adet 3,5*4,5 Biometrik fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çekilmiş)
Otel, uçak rezervasyonları - Size bu konuda yardımcı olabiliriz.
Seyahat sağlık sigortası Poliçe bir gün önce başlamalı ve bir gün sonra sona ermelidir. Orijinal nüshası ıslak imza ve kaşeli olarak gerekmektedir. (Bizim tarafımızdan yaptırılacaktır)
Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı, Tapu, Araç Ruhsatı gibi maddi gelir durumunu özetleyen evraklar
Ticari Firma Ziyaretler için Davetiye seyahat tarihleri net olarak belirtilmesi gerekir, Fuar ziyaretleri için fuar bileti ya da fuara kayıt olunduğuna dair belge
Varsa Almanya’ya yapılan İthalat – İhracatlara ait beyannamelerinin fotokopileri
Kimlik fotokopisi
Aile veya arkadaş ziyareti başvurularda tam vukuatlı n.k.örneği ( Herkes için şahsi alınmalı, Akrabalık açıkça gösterilecek şekilde düzenlenmelidir.)
Konsolosluk ödemeleri peşin yapıldığından, Vize Ücretleri evraklar ile birlikte gönderilmelidir.
Ayrıca ; İŞVERENLER için;
Antetli Kâğıda Dilekçe (Örneğini bizden talep ediniz ) Vize tarihi dilekçede belirtilen tarihte başlatıldığından yazılacak tarihlere dikkat edilmesi rica edilir.
İmza Sirküleri
Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise şirket bilânçosu)
Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
ÇALIŞANLAR için;
Antetli Kâğıda Dilekçe (Örneğini bizden talep ediniz ) Vize tarihi dilekçede belirtilen tarihte başlatıldığından yazılacak tarihlere dikkat edilmesi rica edilir.
İmza Sirküleri
Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilânçosu)
Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
Sigortalı işe giriş bildirgesi (E-devletten barkodlu olmalıdır)
4/A Detaylı Hizmet Dökümü (e-devletten alınabilir).Başvuru ayın 24ünü geçiyorsa yeni evrak alınması gereklidir.
Son 3 Ay Maaş Bordrosu kaşeli ve imzalı olması gerekir.
EMEKLİLER için;
Emeklilik Belgesi E-devletten veya Sgk’dan alınabilir
Emekli maaşını aldığınız hesabın hesap özeti, İlgili banka şubesinden alınmalıdır.
Yukarıda herkes için istenilen genel evraklar
ÖĞRENCİLER için;
Öğrenci Belgesi
Ebeveynlerin durumuna göre gerekli evraklar ve yine yukarıdaki genel evraklar
18 Yaşından küçükler için muvafakatname
Vize başvuru formları 18 yaşından küçükler için Anne ve Baba tarafından birlikte imzalanmalıdır.
ALMANYA HANGİ MESLEKLERDE İŞÇİ ALIYOR?
Almanya'nın hangi mesleklerde işçi alacağı talebe göre farklılık göstermektedir. Ancak en çok alım yapılan meslekler şunlardır:
- Aşçı
- İnşaat işçisi
- Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
- Çocuk yetiştiricileri
- IT teknisyenleri
- Metal ve ağır sanayi işçileri
- Gastronomi uzmanları
- Kaynakçı
- İnternet teknolojisi
- Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
- Gastronomi
- Eğitim
- Sağlık hizmetleri
- Vasıflı işçiler
- İnşaat sektörü işçileri
- Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
- Teknik ve mekanik sektörlerinde nitelikli işgücü aranıyor.
ALMANYA İŞÇİ MAAŞLARI 2022
Almanya'da personel maaşları Euro üzerinden verilmektedir. Söz konusu tutarlar değişim göstermektedir.
|Verilen En Az Maaş (Euro)
|En Çok Maaş Tutarı
|Üst Düzey Yönetici
|12.000 €
|36.000 €
|Hakim
|6.500 €
|9.000 €
|Orta Düzey yönetici
|6.000 €
|18.000 €
|Yazılımcı
|6.000 €
|8.500 €
|Doktor
|5.000 €
|7.000 €
|Mühendis
|4.500 €
|6.500 €
|Mimar
|4.000 €
|5.600 €
|Sigortacı
|4.000 €
|5.600 €
|İşçi
|2.100 €
|3.000 €
|Teknisyen
|2.900 €
|4.000 €
|Güvenlik görevlisi
|2.900 €
|4.000 €
|Polis
|3.000 €
|4.500 €
|Finans çalışanı/Uzmanı
|4.000 €
|5.600 €
|Avukat
|4.500 €
|6.500 €
|Bankacı
|4.000 €
|5.600 €
|Dozer, Vinç Operatörü
|3.500 €
|5.000 €
|Şoför
|3.000 €
|4.500 €
|Kasap
|2.000 €
|6.000 €
|Almanya Asgari ücret
|2.100 € (01 Ekim 2022’den sonra geçerli olmuştur)