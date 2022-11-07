Almanya İşçi Alımı Yapıyor mu? Almanya İşçi Alımı Başvuru 2022 Nasıl Yapılır?

Milyonlarca Türk vatandaşının yaşadığı Almanya, gelişmiş bir ülke olduğu için hizmet sektörü başta olmak üzere birçok çalışma alanında çalışan eksikliği yaşamaktadır. Bu nedenle Almanya bu eksikliği başka ülkelerden gelen çalışanlarla tamamlamaktadır. Yaşam şartları ve daha iyi imkanlarla yaşamak isteyen vatandaşlar da Almanya'nın işçi alımı yapıp yapmadığını araştırmaktadır. Bu doğrultuda Almanya işçi alımı yapıyor mu? Almanya işçi alımı başvuru nasıl, nereden yapılır 2022? sorularının yanıtları haberimizde...

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ALMANYA İŞÇİ ALIMI YAPIYOR MU?

Almanya, Türkiye'den bazı firmalar aracılığıyla işçi alımı yapmaktadır. Bu firmalardan biri OBM'dir. Almanya'daki işçi programını ilk başlatan firma olan OBM aracılığıyla Almanya'da çalışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU 2022 NASIL YAPILIR?

Almanya'da işçi alımlarına başvuru yapmak için İŞKUR'u veya OBM Türkiye'yi kullanabilirsiniz. OBM'nin internet sitesine girdikten sonra karşınıza çıkan ekranda başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Daha sonra şartları sağlamanız durumunda sizinle irtibata geçilecektir.

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OBM üzerinden Almanya işçi alımına başvurmak için tıklayınız.

İŞKUR'un sitesine girildikten sonra arama seçeneklerinden yurt dışı seçilir, akabinde ise ülkeler arasından Almanya seçilir. Çıkan ekranda kendinize uygun işi seçerek başvuru yapabilirsiniz.

İş başvurunuz sonrası olumlu dönüş alırsanız sizden istenen belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin Almanca tercümelerini yaptırmanız faydalı olacaktır.

İşçi alımı başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Sağlık Raporu

Diploma

Mesleki yeterlilik belgesi

Nüfus kayıt örneği

Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf

ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN HANGİ DİL SEVİYESİ LAZIM?

Almanya'da çalışmak isteyenlerden A2 düzeyinde Almanca bilmeleri istenmektedir. Oturma iznine giden yolda Almanya'nın sizden talep ettiği dil düzeyi asgari düzey olan A1 dil düzeyidir.

Sağlık alanında bir meslek sahibiyseniz B1, diğer meslek dalları için A2 düzeyinde Almanca bilginizin olması yeterlidir. Ortalama 6-8 aylık bir süreçte öğrenebilirsiniz. ÖSD, Telc veya Goethe Institut tarafından yapılan uluslararası sınava girerek dil seviyenizi kanıtlayan belge almanız gerekmektedir.

ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN SADECE DİPLOMA YETERLİ Mİ?

Almanya hükümetinin aldığı kararla bir kişinin mesleğiyle ilgili diploması veya mesleki yeterlilik belgesi gibi bir belge gereklidir. Bununla beraber iş tecrübesi de istenmektedir. Örneğin: hizmet dökümü, referans yazısı.

ALMANYA'DA KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Almanya'da çalışma süresi 8 saattir. Söz konusu zamanın üzerindeki çalışmalara mesai ücreti ödenmektedir.

ALMANYA VİZE İÇİN İSTENEN BELGELER

Başvuru formu ve vekâletname imzalanmalıdır.

En az 6 ay geçerli pasaport ve tümü eski pasaportlarınız

2 adet 3,5*4,5 Biometrik fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Otel, uçak rezervasyonları - Size bu konuda yardımcı olabiliriz.

Seyahat sağlık sigortası Poliçe bir gün önce başlamalı ve bir gün sonra sona ermelidir. Orijinal nüshası ıslak imza ve kaşeli olarak gerekmektedir. (Bizim tarafımızdan yaptırılacaktır)

Son 3 aylık Banka Hesap Cüzdanı, Tapu, Araç Ruhsatı gibi maddi gelir durumunu özetleyen evraklar

Ticari Firma Ziyaretler için Davetiye seyahat tarihleri net olarak belirtilmesi gerekir, Fuar ziyaretleri için fuar bileti ya da fuara kayıt olunduğuna dair belge

Varsa Almanya’ya yapılan İthalat – İhracatlara ait beyannamelerinin fotokopileri

Kimlik fotokopisi

Aile veya arkadaş ziyareti başvurularda tam vukuatlı n.k.örneği ( Herkes için şahsi alınmalı, Akrabalık açıkça gösterilecek şekilde düzenlenmelidir.)

Konsolosluk ödemeleri peşin yapıldığından, Vize Ücretleri evraklar ile birlikte gönderilmelidir.

Ayrıca ; İŞVERENLER için;

Antetli Kâğıda Dilekçe (Örneğini bizden talep ediniz ) Vize tarihi dilekçede belirtilen tarihte başlatıldığından yazılacak tarihlere dikkat edilmesi rica edilir.

İmza Sirküleri

Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise şirket bilânçosu)

Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık)

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

ÇALIŞANLAR için;

Antetli Kâğıda Dilekçe (Örneğini bizden talep ediniz ) Vize tarihi dilekçede belirtilen tarihte başlatıldığından yazılacak tarihlere dikkat edilmesi rica edilir.

İmza Sirküleri

Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilânçosu)

Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık)

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

Sigortalı işe giriş bildirgesi (E-devletten barkodlu olmalıdır)

4/A Detaylı Hizmet Dökümü (e-devletten alınabilir).Başvuru ayın 24ünü geçiyorsa yeni evrak alınması gereklidir.

Son 3 Ay Maaş Bordrosu kaşeli ve imzalı olması gerekir.

EMEKLİLER için;

Emeklilik Belgesi E-devletten veya Sgk’dan alınabilir

Emekli maaşını aldığınız hesabın hesap özeti, İlgili banka şubesinden alınmalıdır.

Yukarıda herkes için istenilen genel evraklar

ÖĞRENCİLER için;

Öğrenci Belgesi

Ebeveynlerin durumuna göre gerekli evraklar ve yine yukarıdaki genel evraklar

18 Yaşından küçükler için muvafakatname

Vize başvuru formları 18 yaşından küçükler için Anne ve Baba tarafından birlikte imzalanmalıdır.

ALMANYA HANGİ MESLEKLERDE İŞÇİ ALIYOR?

Almanya'nın hangi mesleklerde işçi alacağı talebe göre farklılık göstermektedir. Ancak en çok alım yapılan meslekler şunlardır:

Aşçı İnşaat işçisi Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları Çocuk yetiştiricileri IT teknisyenleri Metal ve ağır sanayi işçileri Gastronomi uzmanları Kaynakçı İnternet teknolojisi Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi Gastronomi Eğitim Sağlık hizmetleri Vasıflı işçiler İnşaat sektörü işçileri Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler Teknik ve mekanik sektörlerinde nitelikli işgücü aranıyor.

ALMANYA İŞÇİ MAAŞLARI 2022

Almanya'da personel maaşları Euro üzerinden verilmektedir. Söz konusu tutarlar değişim göstermektedir.