Dünyada 2020-2021 futbol sezonu kulüpler bazında başlamak üzere. Eylül'ün ikinci haftasında başlayacak olan Avrupa Liglerinden önce milli takımlar sahneye çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi ile 2020-2021 futbol sezonu başlıyor. Avrupa futbolunda yeni bir turnuva olan Uluslar Lig'inde milli takımımız da yarışacak. Uluslar Lig'inin ilk maçında, A Ligi Grup 4'te bulunan Almanya ve İspanya karşı karşıya geliyor. Almanya -İspanya maçı futbolseverlerin merakla beklediği maçlar arasında. Peki, Almanya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ALMANYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Almanya ve İspanya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşma, Almanya Berlin'de ki Mercedes-Benz-Arena stadında oynanacak. Mücadelenin yeni detayları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?

HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa'nın en fazla kupa kazanan iki takımı olan Almanya ve İspanya arasında oynanacak mücadele, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Televizyonda yalnızca Kablo TV üzerinde bulunan S Sport 2 kanalı, dijital platformlardan ücretli üyelikler ile izlenebilir. TV+, Kablo TV ve Vodafone TV'de bulunan S Sport 2'yi izleyebilmek için kanalın bulunduğu platformlara üye olmanız gerekmektedir.