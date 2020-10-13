Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Günün önemli maçlarından birisi turnuvanın favorilerinden Almanya ile İsviçre arasında oynanacak. Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün İspanya ile birlikte kuşkusuz favorisi. Bu grupta 3 maça çıkan Almanlar, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile 2. sırada bulunuyor. İsviçre ise 3 maçta henüz galibiyet alamadı ve yalnızca 1 puanı bulunuyor. 3 maçtır kaybetmeyen Almanya, 3 maçtır kazanamayan İsviçre'ye karşı. Peki, Almanya - İsviçre maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Almanya ile İsviçre arasında oynanacak Uluslar A Ligi 4. Grup maçı, Almanya'da RheinEnergie Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele, bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Ruddy Buquet'in yardımcılıklarını ise Guillaume Debart ve Benjamin Pages üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Futbolseverler tarafından en çok merak edilen ve takip edilecek olan Almanya - İsviçre maçı, bu akşam saat 21.45'de S Sport 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye'de şifresiz kanallardan yayınlanmayacak.

S Sport 2 nasıl izlenir? S Sport 2 kaçıncı kanal?

ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 4

21:45 Almanya - İsviçre (S Sport 2)

21:45 Ukrayna - İspanya (S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 1

19:00 Azerbaycan - Güney Kıbrıs (UEFA TV)

21:45 Karadağ - Lüksemburg (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 1

19:00 Letonya - Malta (UEFA TV)

21:45 Faroe Adaları - Andorra (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig D - Grup 2

21:45 Lihtenştayn - San Marino (UEFA TV)