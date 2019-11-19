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Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

AVRUPA: Euro - Elemeler - 10. Maç Günü kapsamında Almanya - Kuzey İrlanda maçı oynanacak. Spor severler ise Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İki takım Almanya - Kuzey İrlanda karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Euro - Elemeler - 10. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

Almanya, EURO 2020 Elemeleri C Grubu son maçında Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor.

Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Kuzey İrlanda, Commerzbank Arena'da karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetecek.

Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

18 puanla grubun son haftasına lider olarak giren Panzerler, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Yedinci maçında Hollanda ile 0-0 berabere kalan Kuzey İrlanda ise umutlarını yitirdiği C Grubu'nda 13 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İki takım arasında oynanan ilk maçı Almanya, deplasmanda 2-0 kazandı.

19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak karşılaşmayı S Sport 2 naklen yayınlayacak.

Muhtemel 11'ler

Almanya: Ter Stegen, Klostermann, Tah, Ginter, Hector, Emre Can, Kimmich, İlkay Gündoğan, Brandt, Gnabry, Werner

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Dallas, Cathcart, Jonny Evans, Lewis, Corry Evans, Davis, Whyte, McNair, Saville, Magennis

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