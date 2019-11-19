Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
AVRUPA: Euro - Elemeler - 10. Maç Günü kapsamında Almanya - Kuzey İrlanda maçı oynanacak. Spor severler ise Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Almanya - Kuzey İrlanda karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Euro - Elemeler - 10. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...
Almanya, EURO 2020 Elemeleri C Grubu son maçında Kuzey İrlanda'yı konuk ediyor.
Almanya - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya ile Kuzey İrlanda, Commerzbank Arena'da karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande yönetecek.
18 puanla grubun son haftasına lider olarak giren Panzerler, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
Yedinci maçında Hollanda ile 0-0 berabere kalan Kuzey İrlanda ise umutlarını yitirdiği C Grubu'nda 13 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçı Almanya, deplasmanda 2-0 kazandı.
19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak karşılaşmayı S Sport 2 naklen yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Almanya: Ter Stegen, Klostermann, Tah, Ginter, Hector, Emre Can, Kimmich, İlkay Gündoğan, Brandt, Gnabry, Werner
Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Dallas, Cathcart, Jonny Evans, Lewis, Corry Evans, Davis, Whyte, McNair, Saville, Magennis
HABERE YORUM KAT