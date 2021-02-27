Almanya liyakat nişanı ne demek, nedir? Kimlere verilir? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arsına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik.

ALMANYA LİYAKAT NİŞANI NE DEMEK, NEDİR?

Siyasi, ekonomik, kültürel, manevi ve fahri alanlardaki büyük başarılar gösterilenlere verilen Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin en yüksek dereceli nişanıdır. Almanya'nın Bremen ve Hamburg şehirleri hariç diğer tüm eyaletlerin kendilerine özgü nişanları bulunmaktadır.

ALMANYA LİYAKAT NİŞANI KİMLERE VERİLİR?

2005 yılının Ekim ayına kadar yaklaşık 210.00 kez verilen Almanya Liyakat nişanı, her yıl gelen teklifler üzerine belirli derecelerde başarı sağlamış kişilere verilmeye devam etmektedir. Ülkede en fazla 2. Sınıf (Bantlı Liyakat Nişanı) verilirken sadece özel durumlarda daha yüksek derecedeki madalyalar ilk vermelerde verilmektedir.

Biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye verilecek nişanlar ise genellikle Federal Cumhurbaşkanı tarafından verilip başbakanlar, bakanlar, eyalet bakanları, eyalet başkanları, valiler, kaymakamlar, büyükşehir belediye başkanları veya belediye başkanları tarafından kişiye ulaştırılmaktadır.

Eğer nişan yurtdışındaki Almanlar veya yabancılara ulaştırılacak ise genelde o ülkedeki Alman Büyükelçisi tarafından verilmektedir. Bazı durumlarda Federal Cumhurbaşkanı kendisi de madalyayı takmaktadır.

ALMANYA LİYAKAT NİŞANI İLK KİME VERİLDİ?

İlk Liyakat Nişanı 19 Eylül 1951 tarihinde Theodor Heuss tarafından Nentershausen'den madenci Franz Brandl'a verildi.

ALMANYA LİYAKAT NİŞANININ MALZEMESİ VE ÜRETİMİ

Madalyalar, boyutlarının büyük ve maliyetlerinin düşük olmasından ötürü yalnızca preslerde bakırdan basılıp altın kaplama ile yapılmaktadır. Renkli kısımları ise emay kaplama olan madalyaların resmi üreticisi Lüdenscheid şehrindeki Steinhauer&Lück GmbH & Co. KG firmasıdır.