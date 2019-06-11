Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Mazyek: “Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur”

Almanya'da camilere düzenlenen ırkçı saldırılar hakkında açıklama yapan Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur" dedi.

Almanya'nın çeşitli şehirlerin camilere karşı düzenlenen saldırılarla ilgili Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, açıklamada bulundu. Saldırıların Müslümanlara, camilerine ve genel olarak dinlerine karşı bir nefret ve şiddet çemberini açıkça derinleştirmeyi hedeflemekte olduğunu belirten Mazyek, "Bu, sapıklığın yeni bir boyutudur" dedi. Siyasi çevrelerin bu saldırıları kınamamasını da eleştiren Mazyek, olayın detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturulması ve sıkı bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

Kaynak: İHA