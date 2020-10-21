Jens Spahn koronavirüs mü oldu? | Jens Spahn kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildiNATO'dan flaş açıklama: Karabağ'daki çatışmanın tarafı değilizFatma Erdoğan kimdir? | Fatma Erdoğan cinayetiEren Erdoğan kimdir? İyi hal indirimi mi aldı?Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı CANLI İZLE20 kişiyi rehin aldı! Gürcistan'da banka soygunuFox TV Ana Haber, Selçuk Tepeli canlı izle | 21 Ekim 2020 ÇarşambaAlmanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandıÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 21 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'in kotonavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Almanya Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Spahn'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken, Alman medyası, Sağlık Bakanının hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası evinde izolasyona girdiği ifade edildi.

Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği belirtilirken, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'da 20 Ekim itibarıyla toplam vaka sayısı 386 bin oldu.

Koronavirüs nedeniyle  hayatını kaybeden kişi sayısı 9,882 ulaştı.

Almanya'da koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 302 bin 100, ülkede koronavirüs tedavisi görmekte olanların sayısı ise 70 bin 600.

JENS SPAHN KİMDİR?

Jens Spahn 16 Mayıs 1980 tarihinde Almanya,  Ahaus'da dünyaya gelmiştir.

Hagen Üniversitesi'nden mezun olan Spahn, Hristiyan Demokrat Birliği partisindendir.

2017 yılından bu yana Daniel Funke ile evlidir. 

Jens Spahn koronavirüs mü oldu? | Jens Spahn kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT