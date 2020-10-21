Jens Spahn koronavirüs mü oldu? | Jens Spahn kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Spahn'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken, Alman medyası, Sağlık Bakanının hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası evinde izolasyona girdiği ifade edildi.

Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği belirtilirken, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'da 20 Ekim itibarıyla toplam vaka sayısı 386 bin oldu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 9,882 ulaştı.

Almanya'da koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 302 bin 100, ülkede koronavirüs tedavisi görmekte olanların sayısı ise 70 bin 600.

JENS SPAHN KİMDİR?

Jens Spahn 16 Mayıs 1980 tarihinde Almanya, Ahaus'da dünyaya gelmiştir.

Hagen Üniversitesi'nden mezun olan Spahn, Hristiyan Demokrat Birliği partisindendir.

2017 yılından bu yana Daniel Funke ile evlidir.