Almanya şanslı Türk'ü konuşuyor! 98,4 milyon euro ikramiye kazandı

İHA'nın haberine göre Avrupa'nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot’un 94,8 milyon euroluk ikramiyesi'nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabında yaşayan bir Türk vatandaşına isabet ettiği ifade etti. Şanslı Türk, Münster'deki Westlotto Genel Merkezi'ne giderek, kuponunu doğrulattı.

İKRAMİYE İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALACAK

Konuya ilişkin konuşan Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter, ikramiyeyi kazanan Türk vatandaşının bu oyunu düzenli olarak oynadığını ifade ederek,“Westlotto’nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye, 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor” diye konuştu.

18,78 EURO ÖDEDİ, 94,8 MİLYON KAZANDI

Kötter, talihlinin 18,75 euroluk bir kuponla 94.8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığını ifade etti. Kötter, şanlı kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6'yı doğru tahmin ederek, bu ikramiyeyi kazandığını belirtti. Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin güvenlik gerekçesi ile açıklanmadı.