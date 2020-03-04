Almanya Savunma Bakanı: Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım uygulansın

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın Rusya ile çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunduğunu ifade ederek, Rusya’nın her şeyi yapmasına izin vermeyeceklerini göstermek için Ukrayna konusunda yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

RUSYA NEDEN SURİYE'DE?

Bunun şimdi Suriye’ye ilişkin de gündeme gelebilecek bir konu olabileceğine işaret eden Kramp-Karrenbauer, “Rusya’nın Suriye’de ne yaptığını bildiğimizi söylemek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİ BÖLGE YENİDEN GÜNDEMDE!

Kramp-Karrenbauer, İdlib’den kaçanlar için “insani güvenli bölge” oluşturulması konusunda müzakere edilecek önemli ülkelerin Türkiye ve Rusya olduğunu vurgulayarak, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in güvenli bölgeyi yeniden gündeme getirmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bu konuyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele almak gerektiğine dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, “Şansölye Merkel bunu yapıyor ve bu doğrudur.” dedi.

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜ YARDIMCISI DEMMER'DEN ÇAĞRI

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de hükümetin, İdlib’deki insani durumun dramatik olduğunu düşündüğünü belirtti.

İdlib’deki çatışmalardan etkilenenlerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Demmer, yardım kuruluşlarınca bu kişilere ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan ve Putin’in yarın yapacağı görüşmeye işaret eden Demmer, iki lidere "Suriyelilere insani yardım ulaşması için bir bölgeyi belirlemeleri" çağrısında bulundu.