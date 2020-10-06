UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden millilerimiz, hafta sonu oynayacağı Rusya maçı öncesinde Almanya ile hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşma öncesi kanal ve saat bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Uluslar Ligi'nde bu sezon 2 maça çıkan milliler, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. İyi bir performans ortaya koyamayan Şenol Güneş ve oyuncuları, bu mücadeleden galibiyet çıkarmak istiyor. Almanya'da Uluslar Ligi'nde oynadığı 2 maçta galibiyet alamamış, 2 beraberlik almıştı. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Almanya ve Türkiye arasında oynanacak hazırlı mücadelesi 7 Ekim Çarşamba saat 21.45'te başlayacak. RheinEnergie stadında oynanacak olan zorlu karşılaşma, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Takımımızın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı TRT Spor kanalı tarafından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Almanya, 7 Ekim’de Köln’de oynanacak özel maçta Türkiye A Milli Takımı’nı konuk edecek. Ardından da UEFA Uluslar Ligi’nde 11 Ekim’de Ukrayna ve 13 Ekim’de İsviçre ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Joachim Löw tarafından aday kadroya davet edilen 29 futbolcu şöyle:

Kaleci: Bernd Leno (Arsenal FC), Manuel Neuer (FC Bayern Münih), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta BC), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United AFC), Antonio Rüdiger (Chelsea FC), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC Berlin), Niklas Süle (FC Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Orta Saha: Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (FC Bayern Münih), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (FC Bayern Münih), Toni Kroos (Real Madrid CF), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Suat Serdar (FC Schalke 04)

Forvet: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea FC), Luca Waldschmidt (SL Benfica), Serge Gnabry (FC Bayern Münih) Timo Werner (Chelsea FC)

TÜRKİYE ADAY KADROSU

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)