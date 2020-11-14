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Almanya - Ukrayna maçı CANLI İZLE LİNKİ

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Günü ilgiyle izlenecek olan maçları arasında Almanya - Ukrayna maçı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı yayın linkini araştıran futbolseverler için haberimizi derledik. İşte, Almanya - Ukrayna maçı CANLI İZLE LİNKİ...

Almanya - Ukrayna maçı CANLI İZLE LİNKİ

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Millilerimizin de mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde gecenin en dikkat çekici maçları arasında bulunan Almanya ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde tüm bilinmesi gerekenleri ve merak edilenleri haberimizde verdik. Uluslar A Ligi Grup 4'te mücadele eden iki takımda, 4 maç yaptı ve 6 puana ulaştı. Bu maçla birlikte aralarında eşitliği bozacak olan Almanya ve Ukrayna, liderlik için kapışacak. Karşılaşmanın canlı yayın linkini araştıran futbolseverler için haberimizi derledik. İşte, Almanya - Ukrayna maçı CANLI İZLE LİNKİ...

ALMANYA - UKRAYNA  CANLI İZLEME LİNKİ

Almanya - Ukrayna maçı, bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem, Rumen hakem, Ovidiu Hategan yönetecek. Ovidiu Hategan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek. 

Karşılaşmayı canlı izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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