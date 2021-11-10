Almanya vaadiyle kandırıldılar, 1 hafta boyunca işkence gördüler! Kurtulmak için evin balkonundan atladılar!

Olay, 8 Kasım günü sabah 08:50'de Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yerde acı içerisinde yatan 2 kişiyi gören mahalle sakinleri, yarımına koştukları 2 kişiden birinin her iki bacağı ve belinin kırıldığını, diğerinin ise bacakları ve bir kolunun kırıldığını fark etti.

Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan 4 kişinin atladığı, atlayan 4 kişiden 2'sinin yaralanamadan kaçtığını tespit etti.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR FİDYE

İfadeleri alınan Filistin uyruklu Omar Al Hasan ve Hüseyin El Bedevi, yaklaşık 1 hafta önce yine Filistinli olan arkadaşları Halit Hasan ve Macit Hasan ile Taksim'de dolaştıkları sırada Suriye uyruklu 4 kişiyle tanıştıklarını söyledi. Hasan ve Bedevi, bir süre yeni arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra Almanya'ya gitme hayallerini anlattıkları Suriyeli 4 kişinin kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek Arnavutköy'deki eve getirdiklerini belirtti.

Hasan ve Bedevi'nin anlatımına göre daha sonra şunlar yaşandı; Arnavutköy'deki eve geldiklerinde Filistinli 4 kişinin el ve ayaklarını bağlayan Suriyeli 4 kişi, 1 hafta boyunca 4 Filistinliye işkence yaptı. Rehin tuttukları kişilerin Filistin'deki ailelerini görüntülü arayarak kişi başı 10 bin dolar fidye istedi. Filistin'deki ailelerinin fidyeyi göndermeyeceklerini anlayan 4 kişi, kendilerini rehin tutan kişilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak evin balkonundan sokağa atladı. Atlayan 4 Filistinliden 2'si yaralanarak yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Diğer 2 Filistinli ise kaçarak kayıplara karıştı. Sokakta acı içinde kıvranan 2 kişiyi gören vatandaşlar, yaralı Filistinlilerin yardımına koşarken, işkence yapan Suriyeli 4 kişi ise evden çıkarak sokakta park halindeki 2 araca binerek olay yerinden kaçtılar.

Filistinlileri rehin tutan 4 Suriyelinin kaçış anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, teleskopik jop, seyyar kamera, toplamda 810 Türk Lirası ve 20 dolar para ele geçirildi.

SİLAHTAN KORKUP CAMDAN ATLAMIŞLAR

Mahallelerinde yaşanan olaya şahit olan Sibgetullah Turnagül, “Sokaktan bir ses geldiğini duydum. Çıktım baktım iki kişi yerde yatıyor. Hemen koştum onlara müdahale ettim bacakları ve ayakları kırılmıştı. Ben ne olduğunu sormaya çalıştım ama dillerinden pek anlamıyordum. Kendilerine silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler. Ambulans ve polis hemen geldi ilgilendi bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar" dedi.

Olay sonrası kaçan ve aralarından birisinin de kendi kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi Nevruz Tazegül ise, "Büfede oturuyordum ses duyup hemen gittim. 2 kişi yerde yatıyordu, ekipler geldi hemen alıp götürdüler. Benim Suriyeli kiracılarımın evinden atlamışlar. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler, dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış. 4 kişilermiş, biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar" dedi.