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  3. Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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