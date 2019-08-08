Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği’nden Başkan Alim Işık’a ziyaret

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği'nden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Dernek Yöneticisi Mücahit Yurt Belediye Başkanı Alim Işık'a "hayırlı olsun" temennisini ilettikten sonra Avrupa'da yaşayan Kütahyalılar ilgili dernek projelerini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Alim Işık, "Kütahyalılarla ilgili her türlü projeye sıcak bakıyorum. Avrupadaki hemşerilerimizin Kütahya ilimize olan sevgi ve ilgisine yaptığım ziyaret ve sohbetlerle şahit olmuştum. Onlar gurbette yaşasalar da yine bizler için Kütahya'da yaşayan vatandaşlarımızdan farklı değildir" diye konuştu.

Kaynak: İHA