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Almanya’da 29 polis memuru, Hitler'in fotoğrafını paylaştıkları gerekçesiyle görevden alındı

Almanya'da 29 polis memuru, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in fotoğraflarını telefonlarından paylaştıkları gerekçesiyle görevden alındı. Alman anayasasını ihlal etmekle de suçlanan memurların, gaz odaları tasvirlerini de paylaştıkları iddia edildi.

Almanya’da 29 polis memuru, Hitler'in fotoğrafını paylaştıkları gerekçesiyle görevden alındı

Almanya'da 29 polis memuru, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in fotoğraflarını telefonlarından paylaştıkları gerekçesiyle görevden alındı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 29 polis memuru İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in fotoğraflarını cep telefonlarından paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Almanya’da 29 polis memuru, Hitler'in fotoğrafını paylaştıkları gerekçesiyle görevden alındı

Bazı memurların gaz odaları tasvirlerini de paylaştıkları ifade edildi. Görevden alınan polisler, Alman anayasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herber Reul olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Kuzey Ren-Vestfalya polisi için rezalet bir durum" ifadelerini kullandı. Polislerin bazılarının ise "meslektaşlarını ihbar etmemekle" suçlandıkları bilgisi paylaşıldı. Görevden alınan polislerin çoğunun Essen kentinde görev yaptığı bildirildi. Essen Emniyet Müdürü Franch Richter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kelime bulmak zor" ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


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