Almanya’da 335 şehre ’mazotlu araç yasağı’ getirilmesi teklif edildi

Alman çevreciler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen yıllık ortalama 40 mikrogram/metreküp azot oksit miktarını aşan 335 şehirde mazotlu araç yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) açık hava için yıllık ortalama azot oksit miktarını, 40 mikrogram/metreküp olarak sınırlandırılması gerektiğini duyurmuş, Avrupa Birliği de kararı 1999 yılında onaylamıştı. Ancak Alman çevreciler, ülkede 335 şehirde bu sınırın aşıldığına dikkat çekerek, mazotlu araç kullanımı yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Geçen yıl 20 şehirde yasaklandı

Almanya Çevre Örgütü (DUH) ise 2018 yılında, mahkeme kararıyla 20 bölgede mazotlu araçların sürüş yasağı getirildiğini hatırlatarak, 2019 yılında ise birçok yerleşim yerinde yasağın uygulanması için mahkemeye gideceklerini açıkladı. Almanya Federal Mahkemesinin, eyalet ve belediyelerin mazotlu araçları trafikten men edebileceği kararının ardından birçok şehirde mazotlu araç kullanımına yasak getirilmişti.

Son yapılan ölçümlerde, azot oksit sınırının yüzde 78 oranı ile geçen Münih şehri birinci sırada. Münih'i yüzde 73 oranla Stuttgart, yüzde 72 oranı ile Darmstadt, yüzde 62 oranı ile Köln, yüzde 60 oranı ile Reutlingen ve yüzde 58 oranı ile Düren ve Hamburg şehirleri takip ediyor.

Kaynak: İHA