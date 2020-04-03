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Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'da 6 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, 2'si erkek dördü kadın toplam 6 Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin Berlin, Frankfurt, Nürnberg,...

Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BERLİN (AA) - Almanya'da 6 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, 2'si erkek dördü kadın toplam 6 Türk vatandaşı, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Vefat edenlerin Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Bremen ve Gelsenkirchen bölgelerinden oldukları ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının ailelerinde de virüse rastlandığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 29'a yükseldi.

Öte yandan Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 90 bine yükselirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 208 oldu.

Kaynak: AA




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