Almanya'da alarm! Riskli bölge sayısı arttı

Almanya'nın salgın hastalıklarla yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü'nden yeni tip koronavirüs (Kovif-19) salgınına ilişkin açıklama yapıldı.

Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, koronavirüsün bulaşma katsayısının 1.44'e ulaştığı, bu katsayıyla birlikte enfekte olan bir kişinin, ortalama 13 ila 14 kişiyi enfekte ettiği anlamına geldiği belirtildi.

SON 24 SAATTE 21 BÖLGE DAHA ARTIŞ GÖSTERDİ

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle riskli bölge olarak ilan edilen yerlerin sayısı son 24 saat içinde 21 bölge de daha artış göstererek 129'a yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 6 bin 868 yeni vakanın tespit edildiği, 44 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilerle birlikte toplam ölü sayısının 9 bin 836'ya, toplam vaka sayısının 373 bin 167'e ulaştığı ifade edildi. RKI, iyileşen insan sayısını 294 bin 800 olarak açıkladı.