Almanya'da AVM'ler açıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında büyük çaplı mağazalar ile AVM'ler faaliyete geçti.

Berlin'in alışveriş caddesi olan Kurfürstendamm'daki Apple mağazası önünde uzun kuyruk oluştu.

Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından açılan mağaza önünde randevusu olmayan müşteriler içeriye alınmazken, randevu ile mağazaya giren müşterilerin ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldı.

Berlin'de cuma gününden itibaren restoranlar ve kafeler de açılacak.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde spor salonları bugün hizmet vermeye başladı.





















Kaynak: AA