Almanya'da başbakan adayı Laschet’ten afet bölgesinde skandal görüntüler! İnsanlar canı ile uğraşırken Merkel'in veliahtı kahkaha attı... Almanya’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye giderek mağdurları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve başbakan adayı Armin Laschet’in tavırları büyük tepki çekti. Can kaybının 156’ya yükseldiği bölgede basın açıklaması sırasında ikilinin gülüşmeleri eleştiri yağmuruna tutuldu.

1 6 Almanya'da günlerdir süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, genel seçimlerde aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Laschet ile birlikte Erftstadt’ı ziyaret etti.