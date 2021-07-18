Almanya'da başbakan adayı Laschet’ten afet bölgesinde skandal görüntüler! İnsanlar canı ile uğraşırken Merkel'in veliahtı kahkaha attı...
Almanya'da başbakan adayı Laschet’ten afet bölgesinde skandal görüntüler! İnsanlar canı ile uğraşırken Merkel'in veliahtı kahkaha attı...
Almanya’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye giderek mağdurları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve başbakan adayı Armin Laschet’in tavırları büyük tepki çekti. Can kaybının 156’ya yükseldiği bölgede basın açıklaması sırasında ikilinin gülüşmeleri eleştiri yağmuruna tutuldu.