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  3. Almanya'da beyin ölümü geçekleştiği iddia edilmişti! Türkiye sahip çıktı!

Almanya'da beyin ölümü geçekleştiği iddia edilmişti! Türkiye sahip çıktı!

Almanya'da beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilerek eve gönderilen hastanın yakınları Türkiye'ye yardım talebinde bulundu. Hasta ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

Almanya'da beyin ölümü geçekleştiği iddia edilmişti! Türkiye sahip çıktı!

Almanya'nın Wiesbaden şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Osman Kızılkaya, Dresden'de gittiği hastanede beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilerek evine gönderildi. Kızılkaya'nın yakınları bu durum üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Almanya'ya ambulans uçak gönderildi.

Almanya'da beyin ölümü geçekleştiği iddia edilmişti! Türkiye sahip çıktı!

YARDIM TALEBİNE TÜRKİYE SESSİZ KALMADI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimatı üzerine Osman Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasının ardından saat 17.20’de Ankara’dan hareket eden ambulans uçak Almanya'nın Dresden şehrine gitti. Dresden Havalimanı'na inen uçak Kızılkaya'yı alarak 2,5 saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi. Ankara Esenboğa Havalimanı terminaline gece saatlerinde inen uçaktan alınan Kızılkaya, tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoluculukta hastanın yanında bulunan  Acil Tıp Uzmanı Erhan Er, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. 

Almanya'da beyin ölümü geçekleştiği iddia edilmişti! Türkiye sahip çıktı!

"EVİ YANİ ÜLKESİ SAHİP ÇIKTI"

Bakan Koca sosyal medya hesabından “Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey, az önce uçakla Ankara’ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla “evi”, yani ülkesi sahip çıktı!”  şeklinde paylaşım yaptı.   

Almanya'da beyin ölümü geçekleştiği iddia edilmişti! Türkiye sahip çıktı!

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