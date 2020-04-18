Almanya’da bir Türk daha korona virüsten hayatını kaybetti

Almanya'da yaşayan Türkçe öğretmeni Atilla Eren korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını Almanya'da bir Türk vatandaşın daha ölümüne neden oldu. Almanya'nın Giessen kentinde uzun yıllar Türkçe ve Türk Kültür dersleri öğretmenliği yapan 1945 doğumlu Dr. Atilla Eren Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Atilla Eren'in tedavi gördüğü Giesen Üniversite hastanesinde hayatını kaybetmesi sonucu Almanya'da korona virüs salgınından hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e ulaştı.

Kaynak: İHA