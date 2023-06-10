Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak

Almanya, hasta bakıcı ve hemşire sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı için nitelikli personel alımı için ilan yayınladı. İlan detayları haberimizde...

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Almanya'da çalışıp Euro ile maaş almak isteyenlere dev fırsat! Bu iki mesleği yapanlar işe alınacak

Son dönemde Almanya'da hastanelerde hemşire ve hasta bakıcı eksikliği yaşandığı bildiriliyor. Bu sebeple, Almanya'nın önde gelen ve en büyük üniversite hastanelerinden biri olan Charité Üniversite Hastanesi, Türkiye'den hemşire alımı yapma kararı aldı. Berlin Humboldt Üniversitesi'ne bağlı olan bu üniversite hastanesinde tam zamanlı olarak görevlendirilmek üzere, 4 yıllık hemşirelik bölümü mezunu olan hemşireler aranıyor. Bu fırsat, Türk hemşirelere Almanya'da kariyer yapma ve uluslararası deneyim kazanma imkanı sunmaktadır. Başvuru şartları ve detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi için ilgili ilanı inceleyebilirsiniz.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

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Son dönemde Almanya'da hastanelerde hemşire ve hasta bakıcı eksikliği ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu nedenle, Charité Üniversite Hastanesi gibi Almanya'nın önde gelen ve en büyük üniversite hastanelerinden biri, Türkiye'den hemşire alımı yapma kararı almıştır. Charité Üniversite Hastanesi, Berlin Humboldt Üniversitesi'ne bağlı bir kuruluştur ve tam zamanlı olarak görevlendirilmek üzere 4 yıllık hemşirelik bölümünden mezun olan hemşirelere ihtiyaç duymaktadır.

İş ilanında belirtilen görev tanımına göre, Almanya Berlin'de ikamet edip çalışacak olan hemşireler, hastane ortamında hastalara yüksek kaliteli hemşirelik bakımı sağlama sorumluluğuna sahip olacaklardır. Bu görevler arasında hastaların sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirmek, bakım planlarını geliştirmek ve uygulamak, ilaçları ve tedavileri uygulamak, hasta ilerlemesini takip etmek ve gerektiğinde bakım planlarını ayarlamak, hastalara ve ailelerine eğitim ve destek sağlamak, diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yaparak kapsamlı bakım sağlamak gibi önemli görevler yer almaktadır.

Başvuracak adaylardan aranan şartlar ise şu şekildedir: Üniversitelerin 4 yıllık hemşirelik lisans bölümünden mezun olmaları, yurt dışında çalışmaya istekli ve motive olmaları, yurt dışında çalışmaya adapte ve uyumlu olabilecek yetenekte olmaları, insan ilişkilerinde başarılı olmaları, ekip çalışmasına önem vermeleri, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecekleri, güleryüzlü ve yazılı-sözlü iletişim becerilerinin gelişmiş olması beklenmektedir.

Başvurular internet üzerinden alınmakta olup, adaylar başvurularını "https://www.kariyer.net/is-ilani/azak-academy-berlin-gmbh-almanya-da-calisacak-4-yillik-mezun-hemsire-3506773" adresinden yapabilirler.

Bu gelişme, Almanya'da yaşanan hemşire ve hasta bakıcı eksikliğine çözüm bulmak amacıyla Türkiye'den hemşirelerin istihdam edilmesini içermektedir. Bu iş ilanı, Türk hemşirelere Almanya'da kariyer fırsatları sunarken, aynı zamanda Almanya'daki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

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