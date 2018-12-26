Almanya’da "Cami vergisi" tartışması

Almanya'da Büyük Koalisyon Hükümeti, ülkede yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılayabilmek için "cami vergisi"nin uygulanmasına yönelik tartışma başlattı. Koalisyon partileri verginin, ülkedeki dini kuruluşların bağımsızlığı için gerekli olduğunu savundu.

Almanya'da Büyük Koalisyon Hükümeti, ülkede yaşayan 4.5 milyon Müslümanın dini ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli olan finans desteğini, "cami vergisi" uygulaması getirerek karşılamaya hazırlandığını bildirdi. Hükümet, Hristiyanların ödediği "kilise vergisi" ile benzer olan verginin, ülkedeki dini kuruluşların maddi bağımsızlığının sağlanması amacıyla getirilmesi gerektiği konusunda tartışma başlattı.

Cami vergisinin asıl hedefi Türkiye ve Körfez ülkelerinin desteğini kesmek

Büyük koalisyonun ortağı Hristiyan Birlik Meclis Grup Başkanı Thorsten "cami vergisi"nin getirilmesindeki hedefin Almanya'daki İslami kuruluşları, Türkiye ve diğer Körfez ülkelerinin etkisinden kurtarmak olduğunu söyledi. Frei, "Vergi, dini kuruluşların daha güçlü ve bağımsız hareket etmelerini sağlayacak" dedi.

Hristiyan Sosyal Parti Hukuk Uzmanı Michael Frieser ise söz konusu verginin, camileri daha bağımsız ve daha şeffaf hale getirecek bir fon olacağını ifade etti.

Federal İçişleri Bakanlığı Sekreteri Markus Kerber de tartışmalarla ilgili, Almanya'daki camileri yabancı ülkelerin etkisinden kurtarmanın en kolay yolunun cami vergisi olacağını belirterek, bu sayede Müslümanların kendi ayakları üzerinde duracaklarını söyledi. Kerber, vergi uygulaması ile beraber cemaatlerin kendi kararlarını vermesi ve anayasa kuralları doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi İçişleri Uzmanı Burkhard Lischka ise vergi sayesinde radikalleşmenin azalacağı yönünde açıklama yaptı.

Kaynak: İHA