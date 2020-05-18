Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftarlık

KÖLN (AA) - Almanya'nın Hattingen kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara ramazan boyunca iftarlık dağıtıyor.

DİTİB Hatingen Fatih Camisi Dernek Başkanı Nihat Ateş, bu yıl virüs salgını nedeniyle iftar ve teravihlerde bir araya gelemedikleri için Müslümanlar için kutsal olan ramazanın ruhunu bu şekilde yaşatmak istediklerini söyledi.

Günde 100'den fazla iftarlık hazırladıklarını belirten Ateş, "Tespit edilen muhtaç insanlara her gün sıcak yemekleri evlerine kadar götürmemizde bizlere yardımcı olan ve destek veren hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.



İftarlık dağıtımını organize eden DİTİB Fatih Camisi Sekreteri Metin Kaya ise, "Başta yaşlı cami cemaati olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ramazan ayının havasını, birlikteliğini hissettirmek ve en önemlisi gönül köprülerimizi güçlendirmek istedik." şeklinde konuştu.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl camimizde toplu iftarlar veremeyince, hazırladığımız iftarlıkları evlere götürmeye karar verdik. Normal bir evde bir iftar sofrasında bulunması gereken tüm imkanları sunmak istedik. Hayırseverlerin ve cami yönetiminin yardımlarıyla hazırladığımız yemekleri de başta gençlik kolları olmak üzere gönüllü kardeşlerimizin desteğiyle iftar vakti öncesi evlere dağıttık. Gayemiz gönüllere dokunmak ve onların duasını almaktı."

Kaynak: AA