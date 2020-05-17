Almanya’da DİTİB Fatih Camii’ne saldırı

Almanya'nın Württemberg eyaleti Vaihingen Enz kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin giriş kapısına, kamera kayıtlarına göre gece 23.30 sularında kimliği belirsiz iki kişi tarafından domuz kafası asıldı.

Vaihingen Enz DİTİB Fatih Camisi dernek başkanı Latif Pekmezci, camiye yapılan çirkin saldırının anbean kamera kayıtlarına yansıdığını söyledi. Kimliği belirsiz iki kişinin üzerinde firma adı yazılı bir minibüs ile gece 23.30 sularında caminin önüne gelerek domuz kafasını caminin ana giriş kapısına astığını ifade eden Pekmezci, olayla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Olay yerini incelemeye alan polis, soruşturma başlattı. Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner, Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: DHA