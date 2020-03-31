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  3. Almanya’da futbol ligleri en az 30 Nisan’a kadar ertelendi

Almanya’da futbol ligleri en az 30 Nisan’a kadar ertelendi

Almanya'da daha önce 2 Nisan'a kadar ertelenmesi kabul edilen futbol ligleri, bugün yapılan toplantının ardından en az 30 Nisan'a kadar bir kez daha ertelendi.

Almanya’da futbol ligleri en az 30 Nisan’a kadar ertelendi

Almanya'da daha önce 2 Nisan'a kadar ertelenmesi kabul edilen futbol ligleri, bugün yapılan toplantının ardından en az 30 Nisan'a kadar bir kez daha ertelendi.

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında, dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle liglerin yeniden ertelendiğini açıkladı. Nisan ayının sonunda maçların oynanmasına başlamayı düşündüklerini belirten Seifert, 30 Haziran'a kadar da sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Öte yandan 17 Nisan'da yapılacak başka bir toplantı sonrasında karar yeniden masaya yatırılacak.

Kaynak: DHA




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