Almanya’da genel seçim heyecanı! Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Adayı Laschet oldu

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Markus Söder'in Başbakan adayı olarak gösterirken Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise tercihini Genel Başkanları ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'ten yana kullandı. CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerinin yaklaşık 6 saat süren toplantısının ardından iki lider arasındaki yarışın kazananı belli oldu. Online olarak düzenlenen olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamada, 46 üyeden 31'i CDU Genel Başkanı Laschet'ten yana oy kullandı.

OYLAMADA 6 ÜYE ÇEKİMSER KALDI

Oylamada 9 üye CSU lideri Söder'in adaylığını desteklerken, 6 üye ise çekimser kaldı. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder günlerdir verdiği mücadeleyi sona erdirdi. Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, "Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Armin Laschet'in, Başbakan adayı olmasına karar verdi. Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başbakan adaylığından çekilerek, Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan adayı Armin Laschet'i destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı