Almanya'da hakimler 'haşema yasağına itirazı' kabul etti

Almanya'nın Rheinland-Pfalz Yüksek İdari Mahkemesi, Koblenz şehrinde yüzme havuzlarına haşemalı girme yasağının "eşitliğe aykırı" olduğuna hükmederek, yasağı kaldırdı.

Koblenz Belediyesi tarafından bu yılın başında haşema ile havuza girmek isteyen Müslüman kadınlara getirilen yasağın, Federal Anayasa'nın öngördüğü eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı bildirildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) yer alan haberde, "Hâkimler, Koblenz Belediyesi'nin getirdiği yasağa itirazı kabul ederek, bu konu esastan görüşülünceye kadar yasağı iptal etti" denildi.

Koblenz Belediyesi, şehir havuzlarında, 1 Ocak'tan bu yana sadece mayo, mayokini veya bikinilerle yüzülebileceğini; bunun dışında herhangi bir kıyafetle havuzlara girilemeyeceği kararı alarak bunu uygulamaya koymuştu.

Şehir havuzlarında, sporcular ve öğrencilerin yüzme derslerinde kıyafetlerine karışılmıyordu.

Koblenz Şehir Belediyesi'nin bu yasak uygulamasına itiraz edip olayı mahkemeye taşıyan Suriyeli bir kadın mülteci, kendisinin Müslüman olduğunu; havuza da şiddetli sırt ağrıları yüzünden gelmek mecburiyetinde bulunduğunu gerekçe göstermişti.

Hâkimler de, itirazı kabul edip, olay esastan görüşülünceye kadar yasağın uygulamasını durdurdu.

DHA