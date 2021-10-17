Sosyal Oluşum ne demek, TDK'ya göre Sosyal Oluşum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Galatasaray 1 - 0 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU17 Ekim 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | BeIN Sports HD1 canlı yayın izle linkiSon dakika! AFAD açıkladı: İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem!Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıWeb Sitesi Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSurvivor Nagihan'dan tüyler ürperten itiraf: "Kuzenimle evlendirilmemek için sporcu oldum"Antrenör Maaşı Ne Kadar? 2021 Antrenör Maaşları, Antrenör İş İlanlarıEczane Hizmetleri Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Almanya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!

Almanya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!

Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde helikopteri faciası yaşandı. Uçuş esnasında olan helikopterin düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!

Feci olay, Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde meydana geldi. Gökyüzünde yükselen helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Polisten gelen açıklama doğrultusunda, Heidelberg şehrinin 50 kilometre doğusunda meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Almanya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıp arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Hessen ve Bavyera eyaletlerinin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği, arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT