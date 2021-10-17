Almanya'da helikopter düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!

Feci olay, Almanya'nın Baden-Vürtemberg eyaletinde meydana geldi. Gökyüzünde yükselen helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Polisten gelen açıklama doğrultusunda, Heidelberg şehrinin 50 kilometre doğusunda meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıp arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Hessen ve Bavyera eyaletlerinin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği, arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.