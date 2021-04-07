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Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi

Almanya’nın Köln şehrinde bulunan, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Raderberg semtindeki Bonner Caddesi yakınlarında inşaat çalışması esnasında bulunan İngiliz yapımı 250 kilogramlık bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan yaklaşık 400 kişi dün gece tahliye edildi.

Bombanın bulunduğu bölgenin 300 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, soğuk havadan korunmak için oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

Bombanın uzman ekiplerce gece 00.02'de sorunsuz şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogramlık bomba imha edildi

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