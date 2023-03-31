Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!

Almanya Bakanlar Kurulu, iş gücü açığını kapatmak için Nitelikli Göçmen Yasası'nı onayladı.

YAYINLAMA
Google News
Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi. Açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi.

İŞÇİ EKSİKLİĞİ ALMANYA'YI TEHDİT EDİYOR

Açıklamada, "Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilemektedir. Nitelikli işçi eksikliği, Almanya'da refah için bir risk haline geldi." denildi.

Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!

MODERN GÖÇ İÇİN YENİ YASA

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesine, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya'nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirterek, yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası ile modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarını belirtti.

Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor. Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!

İlgili Haberler
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Hindistan'da tapınaktaki kuyuya düşerek ölenlerin sayısı 35'e yükseldi, 16 kişi yaralandı
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Yaban arıları insanlara saldırdı! Meksika'da bir kişi yaşamını yitirdi!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
Güney Kore, Kuzey Korelilerin video paylaşanları dini faaliyetler sebebiyle idam ettiğini belirtti!
Güney Kore, Kuzey Korelilerin video paylaşanları dini faaliyetler sebebiyle idam ettiğini belirtti!
Son Haberler
Silivri de zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!
Silivri de zincirleme kaza meydana geldi! Çok sayıda yaralı var!
Bu nasıl kaza? Görenler gözlerine inanamadı! Van'da akıl almaz kaza!
Bu nasıl kaza? Görenler gözlerine inanamadı! Van'da akıl almaz kaza!
Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!
Almanya'da iş gücü açığına yeni çözüm! Almanya Nitelikli Göçmen Yasasını onayladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan aday olamaz. E ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Erdoğan aday olamaz. E ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu?"
Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!
Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!
Feribotta korkutan yangın: 12 ölü, 14 yaralı
Feribotta korkutan yangın: 12 ölü, 14 yaralı
Çok Okunanlar
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Vodafone hat kullananlar dikkat! 21 Nisan'a kadar 99 TL para ödenmesi gerekiyor: Duyuru yapıldı
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Son seçim anketi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Muharrem İnce açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık ve milletvekili istedi mi?
Şimdiye kadar hiç çocuğu olmamıştı! Ajda Pekkan'dan hamilelik itirafı: Meğer yıllardır sır gibi saklamış
Şimdiye kadar hiç çocuğu olmamıştı! Ajda Pekkan'dan hamilelik itirafı: Meğer yıllardır sır gibi saklamış
İspanya yanıyor! 4 bin 600 hektarlık alan küle döndü!
İspanya yanıyor! 4 bin 600 hektarlık alan küle döndü!
Macron'a "pislik" dedi! Polisler evine baskın düzenledi!
Macron'a "pislik" dedi! Polisler evine baskın düzenledi!
Yorumlananlar
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Emekliler bu haberi duyunca sevinçten çıldıracak! O tarihte hesaplara 2000 TL ek ödeme yapılacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!